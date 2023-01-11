تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الخميس 12 يناير الجاري، نادي السينما الهندية، وذلك بالتعاون مع مركز "مولانا آزاد" الثقافى، وسفارة الهند بالقاهرة.

ويُعرض هذا الشهر لفيلم "باريللي كي بارفي"، وهو إنتاج عام 2017، من إخراج أشويني أير تيواري، ومقتبس من رواية نيكولاس باريو The Ingredients of Love، ويدور حول الفتاة "بيتي" التي تهرب ليلة زفافها، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي رومانسي.

وتلقى الفيلم إشادة كبيرة من النقاد، كما حقق إيردات كبيرة في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من 60 كرور روبية (7.5 مليون دولار أمريكي) في جميع أنحاء العالم مقابل ميزانية قدرها 20 كرور روبية (2.5 مليون دولار أمريكي).