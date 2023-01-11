نفوق 870 دجاجة بسبب الاحتباس الحراري داخل مزرعة دواجن بالشرقية

شهدت قرية المنير التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية نفوق مئات الدواجن داخل مزرعة دواجن بالقرية؛ وذلك بسبب حدوث عطل كهربائي حدث فجأة وتسبب في فصل شفاط الهواء وأحدث احتباس حراري داخل المزرعة.

وقال أحمد عادل، صاحب مزرعة الدواجن، إن ماحدث جاء بسبب حدوث عطل كهربائي بشكل مفاجيء أدى إلى فصل شفاط الهواء وأحدث احتباس حراري تسبب في نفوق 870 دجاجة.

وأوضح صاحب مزرعة الدواجن الكائنة في قرية المنير التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة، أنه لا يتهم أحد بالتسبب فيما حدث، وأنه عوضه على الله.

وأحدثت صور الدواجن النافقة حالة من الاهتمام عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عقب انتشارها، فيما زعم البعض حدث ذلك بسبب نقص الأعلاف، إلا أن صاحب المزرعة نفى ذلك بصورة قاطعة.