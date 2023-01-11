كشفت المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة لمياء محمود، أن هناك حوالي 2.3 سيدة من كل 100 ألف في مصر مصابة بسرطان عنق الرحم.

وأوضحت الدكتورة لمياء محمود، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي بشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن هناك سيدة تموت كل 24 ساعة في العالم بسبب إصابتها بسرطان عنق الرحم.

وشددت على ضرورة حصول 90% من الفتيات على التلقيح الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري قبل بلوغهن 15 عاما.

كان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية قد أطلق اليوم خلال مؤتمر صحفي الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم في الإقليم.