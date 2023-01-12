وزير الطيران: خطط تطوير المطارات تهدف إلى مواكبة الحركة السياحية المنتظرة

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، خطة تطوير المطارات وأسطولي مصر للطيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن خطط التطوير تهدف إلى مواكبة الحركة السياحية المنتظرة.

وذكر أنه عرض الموقف التنفيذي لتطوير مطاري سانت كاترين ومطار برج العرب الذي سيدخل الخدمة بحلول شهر يوليو المقبل، وسيكون مطارا صديقا للبيئة من حيث استخدام الطاقة.

وأوضح أن مطار سانت كاترين الذي سيدخل الخدمة بنهاية العام، يأتي تطويره تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستيعاب الطائرات المتوسطة (طائرات الشارتر)، مشددا على أهمية تلك المشروع نظرا لما تمثله مدينة سانت كاترين من مقصد سياحي شديد الأهمية.

والأربعاء، اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصًا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني، وكذلك السياحة.

وعرض وزير الطيران المدني في هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلًا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولًا إلى زيادة القدرات التنافسية.