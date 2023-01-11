تامر حسني: فيلم بحبك حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

عبر النجم تامر حسني، عن سعادته لإقامة حفله في مدينة الشارقة الإمارتية وتعرفه على ثقافة الشعب الإماراتي، مؤكدا أن جمهور الشارقة كبير وله ذوق خاص، والحفل كان كامل العدد وانتهت بطاقاته قبل موعد الحفل بشهر.

وأشار تامر حسني، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة والناس من حفل الشارقة، تم عرضه ببرنامج "حديث القاهرة"، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نجاح فيلمه "بحبك" وهو الأول من إخراجه، مؤكدا أن هذا الفيلم حقق نجاح كبير، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتابع: فيلم بحبك من إخراجي وتم واتولد على أيدي، لافتا إلى أن هذا العمل السينمائي كان بمشاركة الكثير من النجوم، والذي يعدون سببًا رئيسيًا في الوصول لهذه النجاحات.