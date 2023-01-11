ديانج يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز

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توج المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي اختمتت مبارياتها يوم الأحد الماضي.

وسجل ديانج هدفا لفريقه الأهلي في مباراة إنبي، والتي انتهت لصالح الفريق الأهلي بهدفين دون رد، وأقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد المقاولون العرب.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة أندية الدوري الممتاز على «فيسبوك»، صورة أليو ديانج نجم الأهلي، معلقا عليها: «انتباه.. لاعب الجولة 12 وصل.. الدبابة الأهلاوية "ديانج" هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا».

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز مساء اليوم الأربعاء، عندما يتلقي فريق الداخلية مع نظيره البنك الأهلي.