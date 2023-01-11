البنتاجون: علاقاتنا مع الهند هامة جدا ونتشاور مع حلفائنا بالمنطقة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مجددا أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والهند في مجال الدفاع.

وقال البريجادير جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون، في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن، إن "العلاقات بين الولايات المتحدة والهند علاقات هامة جدا، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأمن والدفاع".

وأضاف: "إننا نتطلع للاستمرار في التواصل مع القيادة الهندية".

وفي معرض تعليقه على ما تردد عن اشتراك الصين وروسيا في تطوير أسلحة كيماوية جديدة، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون، إن وزارة الدفاع تراقب عن كثب كل ما يتعلق بتطوير قدرات كيماوية وبيولوجية عبر أنحاء العالم، وبالتالي فإنه عندما يتعلق هذا الأمر بروسيا والصين، فإننا سنستمر في مراقبة ذلك عن كثب".

وردا على سؤال بشأن مشاركة كوريا الشمالية في تطوير أسلحة كيماوية مع روسيا والصين، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسنستمر في التشاور مع حلفائنا في المنطقة لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، أكد السكرتير الصحفي للبنتاجون قائلا: "إننا نعرف منذ فترة طويلة أن هناك منظمات إرهابية تتواجد داخل أفغانستان وعبر أنحاء المنطقة، ولذلك فإن هذا الأمر لا يمثل مفاجأة لأي أحد، ولكن فيما يتعلق بموقفنا إزاء أفغانستان فإننا نؤكد ضرورة ألا تصبح أفغانستان مأوى آمن للإرهابيين مرة أخرى، ومثلما قلنا من قبل فإن لدينا قدرة - تتجاوز الأفق - عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، وسنواصل الحفاظ على هذه القدرة ودعمها من أجل الدفاع عن وطننا".