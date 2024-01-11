نجم ليفربول: كلوب لم يرغب في ضم محمد صلاح

تحدث جيمي كاراجار نجم ليفربول السابق، عن كواليس انضمام محمد صلاح إلى صفوف الريدز، في عام 2017، قادمًا من صفوف روما.

ولم يكن محمد صلاح آنذاك غريبًا على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب قبل ذلك، تحديدًا، عام 2014، مع تشيلسي، قبل الرحيل أولًا للإعارة إلى فيورنتينا ثم روما، الذي اشتراه فيما بعد نهائيًا.

وقال جيمي كاراجار في تصريحات نقلها موقع «توك سبورت» البريطاني: «لم يكن يورجن كلوب يريد التوقيع مع محمد صلاح، بل أراد ضم جوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن».

وأضاف: «كان محمد صلاح أحد الأشخاص المثيرين للاهتمام، كان يورجن كلوب منفتحًا لهذا الأمر، لقد حاول ليفربول أيضًا ضم محمد صلاح قبل الذهاب إلى تشيلسي».

وأكمل: «عليك النظر بشأن ما فعله محمد صلاح مع ليفربول، ولكن كان من الممكن أن تسير الأمور في اتجاه آخر بسهولة، لذا أشعر أن فكرة توصية المدربين لشراء لاعبين بأعينهم كل لاعب ليست صحيحة».

وواصل أسطورة ليفربول حديثه بشأن أهمية عدم إصرار المدربين على ضم لاعبين بأعينهم، قائلًا: «لذلك لا ينبغي أن يقوم المدرب بذلك مع كل لاعب، ولا أعتقد أنه سيكون قادرًا على فعل ما يريده، الأمر مقلقًا».

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة، خلال الموسم الجاري، رفقة ليفربول، إذ سجل بمختلف المسابقات 18 هدفًا، وصنع 9 آخرين، خلال 27 لقاءً.