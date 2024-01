أوناحي نجم المغرب يسخر من منتخب مصر 

سخر عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب ونادي مرسيليا الفرنسي من طريقة لعب منتخب مصر وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار.

وقال أوناحي في تصريحات لصحيفة "لا بروفانس الفرنسية" نقلها حساب "Actu foot Maroc": "منتخب مصر الذي حقق لقب كأس أمم إفريقيا 7 مرات لم يقدم أي مباراة رائعة لكنه فريق يعرف كيف يدير الأمور".

وأتم: "إنهم يسجلون هدفا من ركلة ثابتة ثم يتساقط لاعبا على اليمين وآخر على اليسار".

وشارك أوناحي مع المغرب في مونديال قطر 2022 حيث حقق أسود الأطلس المركز الرابع لأول مرة كمنتخب عربي وإفريقي في إنجاز تاريخي.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق اللقب 7 مرات وهو الأكثر تتويجا بينما حققت المغرب اللقب مرة وحيدة.

Azzedine Ounahi 🎙 :



« L’Égypte qui a remporté sept CAN ne produit pas un grand jeu, mais c’est une équipe qui gère. Tu peux dominer, mais ils peuvent marquer le but du 1-0 sur coup de pied arrêté et après un joueur tombe à droite, un autre à gauche… »



(La Provence)