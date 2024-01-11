قال المخرج الإسرائيلي باراك هايمن، إن «إسرائيل تحب أن ترى نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أنه «لا يحترم تلك الديمقراطية بسبب الانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «استوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، أن «أحد الوزراء الإسرائيليين دعا إلى قتل كل الأشخاص في غزة»، مشيرًا إلى أن «البعض الآخر في الحكومة الإسرائيلية يرددون أمورًا مروعة».

وشدد على أهمية محاسبة وسجن كل أعضاء الحكومة الحاليين لأنهم «مجرمو حرب»، معقبًا: «أتمنى أن أستطيع تغيير هذا الواقع، لكن كل ما أستطيع فعله هو رفع صوتي وإقناع المزيد من الإسرائيليين اليهود لتغيير كل النظام».

وأشار إلى أن عرب إسرائيل يخشون التعبير عن تضامنهم مع أفراد عائلتهم وأصدقائهم في غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من الاعتقال أو الملاحقة الأمنية.

ولفت إلى أنه يمتلك امتيازات كإسرائيلي يهودي أكثر من عرب إسرائيل، مضيفًا: «أشعر بواجب لأرفع صوتي وأتحدث عن الأمور المروعة التي تحدث، لكن الفلسطينيين لو قاموا بذلك سيعتقلون أو يطردون من وظائفهم».

وذكر أن «الفلسطينيين يخشون الحديث باللغة العربية في شوارع تل أبيب، كما أن المحجبات يخشين ركوب وسائل النقل العام خوفًا من التعرض لهجمات».

وأكمل: «أؤمن أنه يوما ما سيكون هناك أشخاص يستطيعون تأمين السلام والحرية لكل الأشخاص من النهر إلى البحر، في عالم تسوده حرية التعبير والتنقل والمساواة والحلم بحياة جيدة».