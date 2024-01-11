إيقاف ساني ثلاث مباريات دولية بعد طرده مباراة ودية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف ليروي ساني، جناح منتخب ألمانيا، ثلاث مباريات دولية مقبلة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ودية أمام النمسا في نوفمبر الماضي.



هذا يعني أن ساني لن يكون متاحا لدى يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، إلا قبل وقت قصير من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا، ولكن الاتحاد الألماني يبحث إمكانية الاستئناف ضد هذه العقوبة، والتي وفقا لفيفا، تم فرضها في ديسمبر.



القرار ليس ملزم قانونيا حتى الآن، ولكن في حال عدم تغييره، سيغيب اللاعب عن المباريتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا المقرر إقامتهما في مارس المقبل، بالإضافة لمباراة واحدة على الأقل من المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الألماني قبل انطلاق البطولة.



ومن المقرر أن يدفع ساني أيضا غرامة قيمتها 2700 يورو (2960 دولار).



وخلال المباراة أمام منتخب النمسا التي أقيمت في فيينا يوم 21 نوفمبر الماضي، حصل ساني على البطاقة الحمراء بعد أربع دقائق من استئناف اللقاء بسبب إمساكه لفيليب مويني من وجهه ودفعه للسقوط على الأرض.



واعتذر لاعب فريق بايرن ميونخ على الفور، عقب المباراة التي انتهت بخسارة منتخب ألمانيا صفر / 2.



وقال ساني :" يجب أن أتحكم في نفسي، لا يمكن لهذا أن يحدث، لقد خذلت الفريق. لم يكن هناك شيئا شخصيا ضد فيليب، كنت غاضبا من أدائي، كما قلت، لا يمكن لهذا أن يحدث".