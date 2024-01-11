لبنان يعلن تأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، عن «تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948».

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعربت الخارجية اللبنانية عن «تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيما القانون الدولي الإنساني»، متوجهة بالشكر إلى جنوب إفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة.

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجل