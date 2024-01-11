محافظ مطروح: صوتك مسموع تتلقى خطاب إشادة من التنمية المحلية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن فريق عمل خدمة المواطنين ومبادرة صوتك مسموع بالمحافظة تلقا خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للجهود المبذولة في التواصل والتعامل مع مشاكل المواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أن خطاب وزارة التنمية المحلية تناول جهود المحافظة، والتي تعتبر ضمن المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى ومشاكل المواطنين، ونجاح جهود منظومة العمل وجميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين، ومبادرة صوتك مسموع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، في تحقيق نسبة عالية من التواصل والتفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها، متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وسرعة حلها حتى يتحقق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه