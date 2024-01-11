لاتفيا تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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تعهد رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وعقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أعلن رينكيفيتش أن حزمة المساعدات التالية ستشمل مدافع الهاوتزر وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وأنظمة دفاعية مضادة للدبابات ومضادة للطائرات وقاذفات صواريخ ومركبات موافقة لجميع التضاريس وقنابل يدوية ومروحيات وغيرها من المعدات.

وتسعى لاتفيا أيضا إلى تدريب 3 آلاف جندي أوكراني هذا العام ودعم أوكرانيا بإنتاج المسيرات.

وأكد رينكيفيتش أن "حكومتنا وبلدنا وشعبنا سيواصلون تزويد أوكرانيا بكل الدعم الذي تحتاجه".

ووفقا له ، قدمت لاتفيا مساعدات بقيمة 600 مليار يورو (656 مليار دولار) ، وهو ما يعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشكر زيلينسكي، لاتفيا على "دعمها الثابت" والمساعدات العسكرية المتجددة.

وقال: "سيتم استخدام الدعم بشكل جيد من قبل أوكرانيا".

وتابع: "قوة جنودنا وقواتنا المسلحة ستعتمد إلى حد كبير على هذا النوع من المساعدات في المستقبل"، مؤكدا أيضا تأييده لعضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن لاتفيا كانت المحطة الأخيرة في جولة زيلينسكي التي شملت ثلاث دول من دول البلطيق، التي ينظر إليها على أنها أكثر المدافعين عن أوكرانيا على المستوى الدولي.