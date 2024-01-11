محامي جنوب إفريقيا: عدم قبول محكمة العدل الدولية التدابير المؤقتة سيعني أن حقوق الفلسطينين أقل من الآخرين

تحدث البروفيسور ماكس دو بليسيس عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن حقوق الفلسطينيين في غزة التي قوضتها أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بليسيس إن: "التزام جنوب إفريقيا مدفوع بالحاجة إلى حماية الفلسطينيين في غزة وحقهم المطلق في عدم أن يصبحوا ضحايا للإبادة الجماعية".

وأضاف: "الفلسطينيون في غزة، كجزء كبير ومهم جدا من المجموعة الوطنية والعرقية والعرقية الفلسطينية، لديهم الحق في الوجود".

وتابع: "ما يحدث في غزة الآن ليس مؤطرا بشكل صحيح على أنه صراع بسيط بين طرفين، لكنه ينطوي على أعمال مدمرة ارتكبتها قوة احتلال.. إسرائيل أخضعت الشعب الفلسطيني لانتهاك قمعي ومطول لحقوقه في تقرير المصير لعقود".

ومضى قائلا: "تحدث هذه الانتهاكات في عالم اعتبرت فيه إسرائيل نفسها، لسنوات، خارجة عن القانون وفوقه".

وفي ختام مرافعته، قال بليسيس: "إذا لم تقبل محكمة العدل الدولية التدابير المؤقتة التي تطالب بها جنوب أفريقيا، فستحدد أن الحقوق الفلسطينية أقل من حقوق الآخرين".