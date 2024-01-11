الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت أنه توجد أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 10

دمياط 18 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 19 08

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 18 03

كاترين 12 02

الطور 19 12

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 16 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 21 14

سفاجا 20 13

مرسى علم 21 14

شلاتين 25 20

حلايب 22 18

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 18 08

بني سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 05

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

الوادى الجديد 21 06

أبوسمبل 22 11

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 20

المدينة 27 15

الرياض 28 12

المنامة 24 18

أبوظبى 25 15

الدوحة 25 18

الكويت 25 13

دمشق 14 07

بيروت 17 13

عمان 09 07

القدس 10 10

غزة 17 14

بغداد 20 10

مسقط 24 19

صنعاء 23 04

الخرطوم 33 19

طرابلس 20 13

تونس 17 11

الجزائر 14 08

الرباط 19 08

نواكشوط 33 16

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 05 03-

إسطنبول 07 01

إسلام آباد 19 05

نيودلهى 19 08

جاكرتا 33 26

بكين 09 06-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 09 01-

أثينا 11 05

روما 11 03

باريس 02 02-

مدريد 09 00

برلين 01 02-

لندن 07 05

مونتريال 02- 09-

موسكو 01 15-

نيويورك 09 02

واشنطن 12 00

أديس أبابا 25 10