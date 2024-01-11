زعيم حزب العمال البريطاني السابق ينضم إلى وفد جنوب أفريقيا في قضية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية

ذكر بيان صدر في بريتوريا أن زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، سوف ينضم إلي وفد تابع لحكومة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن البيان قوله إن وفد جنوب إفريقيا سينضم إليه "شخصيات سياسية رفيعة من أحزاب وحركات سياسية تقدمية من جميع أنحاء العالم" ومنهم كوربين.

وقال البيان إن كوربين سوف يقف مع وفد بريتوريا في لاهاي اليوم الخميس وبعد غد الجمعة في جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ويرأس الوفد وزير العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا رونالد لامولا.

وقال لامولا: "نحن مصممون على رؤية نهاية الإبادة الجماعية التي تجرى حاليا في غزة".

وأضاف أن "أقوى ما يشجعنا هو أن قادة في العالم لم يفقدوا إدراكهم ووقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال تأييد قضية تسعى لحماية حقوق البشر، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم".

وكان كوربين هو الشخصية السياسية الأجنبية الوحيدة التى تم ذكرها في بيان جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا كوربين البرلمان البريطاني إلى "دعم قضية جنوب إفريقيا".