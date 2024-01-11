البيت الأبيض يؤكد دعم مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمها لتشريع يسمح بمصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، في تحول في الموقف مع سعي البيت الأبيض لحشد التأييد في الكونجرس لتوفير تمويل إضافي للحرب ضد القوات الروسية.

ووفقا لمذكرة أرسلت في شهر نوفمبر الماضي من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رحبت الإدارة "من حيث المبدأ" بمشروع قانون يسمح بمصادرة الأموال.

وقال المجلس في المذكرة، وهي واحدة من ثلاث مذكرات أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، إن "مشروع القانون سيوفر السلطة اللازمة للسلطة التنفيذية لمصادرة الأصول السيادية الروسية لمصلحة أوكرانيا".