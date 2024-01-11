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مستشار ألمانيا يعرب عن تفهمه لاحتجاجات المزارعين

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 3:25 م

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تفهمه بشكل أساسي لانتقاد المزارعين  في ظل تزايد احتجاجاتهم، ولكنه لم يتطرق إلى سبب الاحتجاجات.

وقال شولتس، اليوم الخميس، خلال افتتاح مصنع جديد للقطارات فائقة السرعة (ICE) في مدينة كوتبوس بشرق ألمانيا: "إننا نعيش أوقاتا مضطربة.. ويندرج ضمن الديمقراطية أيضا أن يعبر المرء عن رأيه".

واستقبل مزارعون، المستشار الألماني اليوم بهتافات احتجاجية عالية خلال افتتاح المصنع الجديد.

وقامت الشرطة بتطويق المصنع، ولم يصل المزارعون بالجرارات إلى هناك.

ويحتج آلاف المزارعين على التخفيضات الإضافية المقررة لدعم الديزل.

ويعتزم شولتس، إجراء محادثات مع هنريك فيندورف رئيس مزارعي ولاية براندنبورج على هامش افتتاح المصنع.


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