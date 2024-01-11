رفض والي شمال دارفور السودانية نمر عبد الرحمن، قرار الإقالة الذي أصدره بحقه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، واصفًا القرار بغير الدستوري.

ونقل موقع «أخبار السودان» عن نمر عبد الرحمن، وهو قيادي أيضًا في حركة «تحرير السودان» المجلس الانتقالي، قوله: «أنا غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان لكونه فاقد للشرعية والأهلية الدستورية، ولن أعترف بقراره»، بحسب تعبيره.

وأشار عبد الرحمن، إلى تعيينه بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموجب الوثيقة الدستورية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

وأكد أنه سيظل جنديا في خدمة شعبي بشمال دارفور ويعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب، معربًا عن رفضه التام للوقوف الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف.

ويشهد السودان، قتالاً ضاريًا، منذ 15 من أبريل الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.