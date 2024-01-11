تحويل بعض العاملين في مستشفيات دمياط إلى التحقيق

أجرت فرق إشراف الطب العلاجي لمديرية الصحة بدمياط، المرور على مستشفيات المحافظة، وذلك للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه بالمستشفيات.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن المرور كان على مستشفيات "كفر سعد المركزي، وعزبة البرج المركزي، وفارسكور المركزي، والروضة المركزي، والزرقا المركزي، والسرو المركزي، ومركز الكلى الصناعي بكفر الغاب"، حيث تم متابعة سير العمل بالمستشفيات، ومتابعة الأعطال، وجداول النوبتجيات.

كما تم تحويل المقصرين للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات بالمستشفيات، وذلك بالتنسيق مع إدارات المستشفيات، فيما تم حصر ما تم رصده من سلبيات، لرفع تقارير مفصلة لوكيل وزارة الصحة بدمياط.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور و المتابعة على المستشفيات.