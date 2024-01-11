الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية بحدود المتوسط

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أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 21 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 4.229% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.37 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 21 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 4.344% ومعدل التغطية 2.34 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 2.38 مرة.

كما أعلنت الوزارة اليوم تفاصيل خطة طرح سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث ستعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الأربعاء المقبل.

وفي الشهر الماضي باعت الوزارة سندات مدتها 20 عاما، بقيمة 13 مليار دولار، وكان الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

وفي وقت سابق الأسبوع الحالي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 52 مليار دولار وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 37 مليار دولار وكان الطلب على الشريحتين فوق المتوسط.