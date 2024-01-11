رئيس الوزراء اليوناني: سيتم قريبا تقنين زواج المثليين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح بزواج المثليين.

جاء إعلان ميتسوتاكيس خلال مقابلة مع شبكة "اي ار تي" قائلا إن حكومته تعتزم اقتراح مشروع قانون في الشهور المقبلة يسمح بتقنين زواج المثليين.

وأوضح ميتسوتاكيس أنه ليس من المتوقع أن يكون التغيير ثوريا، إلا أنه سيكون مثل التغيير الموجود في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه ينبغي إنهاء التمييز في الزواج القائم على التوجه الجنسي. وأضاف أنه يجب أن يكون للأزواج المثليين نفس الحقوق والالتزامات مثل الأزواج من جنسين مختلفين.

وأضاف "لا أريد أن تتسبب هذه القضية في تقسيم المجتمع اليوناني، احترم أولئك الذين لديهم رأي مختلف أو وجهة نظر الكنيسة".