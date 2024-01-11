قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن «وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعترف للمرة الأولى اليوم الأربعاء، باستحالة القضاء على حركة حماس».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «حماس جزء من مكونات الشعب الفلسطيني لا يمكن نفيها أو شطبها، بل بالعكس شعبيتها ازدادت بشكل كبير خلال العدوان الجاري؛ بسبب المقاومة التي تمارسها، والشعب يؤيد المقاومة بكل أشكالها».

وشدد على أهمية «قطع الطريق على الألاعيب الأمريكية الإسرائيلية، الخاصة باعتماد سياسية فرق تسد، وتعميق الانقسام الداخلي الفلسطيني والشرخ القائم بين فتح وحماس».

وأوضح أن «الرد على ذلك يكون بالإسراع في تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضم كل القوى، وإطارها الطبيعي منظمة التحرير الفلسطينية»، ذاكرًا أن «الأراضي المحتلة تواجه وضعًا أخطر من نكبة عام 1948».

وتابع: «الرؤية الأمريكية للإصلاح في السلطة الفلسطينية أمنية بحتة وتصب لمصلحة إسرائيل»، مؤكدًا أهمية قطع هذا الطريق بتشكيل قيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية مقبولة من كل الأطراف.

ولفت إلى أن «تلك الحكومة ستكون مؤقتة وتتولى تأكيد وحدة الضفة وغزة، وتقطع الطريق على ألاعيب الاحتلال، وتتولى مهمة إعادة الإعمار، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية».

وأكمل: «لا أحد يحلم بالعودة إلى مفاوضات مع حكام إسرائيل الفاشيين، فنهج أوسلو فشل بسبب إسرائيل والسلوك الذي اتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».