سائقو القطارات الألمان يضربون عن العمل مجددا وسط استمرار النزاع حول الأجور

أصاب إضراب سائقي القطارات الألمان خدمات السكك الحديدية للركاب في جميع أنحاء ألمانيا بالشلل تقريبا يوم الأربعاء ومن المقرر أن يتسبب في مزيد من الفوضى يومي الخميس والجمعة.

وأعلنت شركة دويتشه بان الشركة القائمة على تشغيل القطارات الألمانية، أن العديد من الموظفين بدأوا إضرابهم الساعة الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش). وفي قطاع الشحن، بدأ الإضراب السادسة مساء الثلاثاء. وسوف يستمر الإضراب حتى السادسة مساء الجمعة.

وقالت دويتشه بان إنه سوف يكون هناك قيود واسعة على الخدمات في الأقاليم ، رغم أن مداها سوف يختلف من منطقة لأخرى. وأخفقت الشركة في السابق في محاولة أخيرة للحيلولة دون تنظيم الإضراب أمام إحدى محاكم العمل.

ووفقا لرئيس نقابة سائقي القطارات الألمانية، كلاوس فيسيلسكي ، فإن الإنهاء المبكر للإضراب ليس خيارا.

ولم تكن هناك مؤشرات على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بشأن اتفاق عمل جماعي في الأجل القصير.

ومع ذلك، يبدو أن العديد من الأشخاص قد استعدوا جيدا لبدء الإضراب. وكانت العديد من محطات السكك الحديدية الكبيرة فارغة بشكل أساسي.

وقالت متحدثة باسم دويتشه بان: "يمكننا أن نرى أن ركابنا قد قدموا رحلاتهم أو سيقومون بها في وقت لاحق".

ويتزامن الإضراب مع مظاهرات المزارعين على مستوى البلاد، وجرى الإعلان عن مسيرات ومظاهرات وإعاقة المرور عند الطرق المتفرعة من الطرق السريعة، مما يعني أن ركاب الضواحي يمكن أن يواجهوا يوما مرهقا في بعض الأماكن.

يشار إلى أن الإضراب في السكك الحديدية هو الثالث والأطول حتى اليوم في النزاع الجاري بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) ودويتشه بان. كما طال إضراب نقابة (جي دي إل) شركة السكك الحديدية ترانسديف.

ودعت "دويتشه بان" نقابة سائقي القطارات إلى العودة إلى طاولة التفاوض الثلاثاء.

كما دعا وزير النقل فولكر فيسينج الجانبين إلى التفاوض. وقال فيسينج لصحيفة بيلد الألمانية في تصريحات نشرت الأربعاء، إنه "يجب التوصل لسبيل يوافق عليه الطرفان. وهذا يعني التحدث معا".

ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تتفاوض نقابة (جي دي إل) مع "دويتشه بان" وشركات السكك الحديدية الأخرى للحصول على أجور أعلى.

ولكن في قلب النزاع الحالي حول الأجور، طلب النقابة تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لعمال المناوبة من 38 إلى 35 ساعة. وتعتبر السكك الحديدية هذا الطلب مستحيلا.