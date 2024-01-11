تصدير 21 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا، أعلن خلاله أن حركة الصادر من البضائع العامة 21697 طنا، تشتمل على 5905 أطنان رمل، و3480 طن مولاس، و12312 طن بضائع متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 32243 طنا، تشتمل على 10437 طن خردة، و6300 طن ذرة، و8906 أطنان قمح، و100 طن فول، و6500 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 939 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 306 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141209 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231010 أطنان، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وطنطا، وتعامل الميناء مع 37 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، و4558 شاحنة.