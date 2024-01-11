هيئة رقابية: أمريكا أخفقت في تتبع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بشكل كامل

قالت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة أخفقت في تتبع بعض الأسلحة الأكثر حساسية بشكل كامل والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا للدفاع ضد روسيا – ولكنها لم تصل إلى حد قولها إن أيا من تلك المساعدات تعرضت للسرقة أو اساءه الاستخدام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفتش العام لوزارة الدفاع قوله اليوم الخميس، إن الوزارة : "لم تقم بإجراء جرد دقيق" ، لمعدات بقيمة أكثر من مليار دولار مرسلة إلى ذلك البلد ، ومن بين ذلك أجهزة الرؤية الليلية وصواريخ الدفاع الجوي والمضادة للدبابات الصواريخ ومعدات الإطلاق ، والمسيرات الانتحارية .

وقالت بلومبرج إن التقرير أقر بأن جزءا من الصعوبة في تتبع المعدات كان بسبب القتال الدائر في أوكرانيا و صعوبة نقل الأفراد في أنحاء أوكرانيا التي انخرطت في حرب مع جارتها.

ولم يؤكد أن بعض هذه المساعدات سرقت أو سقطت في أيدي أعداء الولايات المتحدة.