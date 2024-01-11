 هيئة رقابية: أمريكا أخفقت في تتبع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بشكل كامل - بوابة الشروق
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هيئة رقابية: أمريكا أخفقت في تتبع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بشكل كامل

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 10:57 م

قالت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة أخفقت في تتبع بعض الأسلحة الأكثر حساسية بشكل كامل والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا للدفاع ضد روسيا – ولكنها لم تصل إلى حد قولها إن أيا من تلك المساعدات تعرضت للسرقة أو اساءه الاستخدام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفتش العام لوزارة الدفاع قوله اليوم الخميس، إن الوزارة : "لم تقم بإجراء جرد دقيق" ، لمعدات بقيمة أكثر من مليار دولار مرسلة إلى ذلك البلد ، ومن بين ذلك أجهزة الرؤية الليلية وصواريخ الدفاع الجوي والمضادة للدبابات الصواريخ ومعدات الإطلاق ، والمسيرات الانتحارية .

وقالت بلومبرج إن التقرير أقر بأن جزءا من الصعوبة في تتبع المعدات كان بسبب القتال الدائر في أوكرانيا و صعوبة نقل الأفراد في أنحاء أوكرانيا التي انخرطت في حرب مع جارتها.

ولم يؤكد أن بعض هذه المساعدات سرقت أو سقطت في أيدي أعداء الولايات المتحدة.


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