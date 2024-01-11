قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن «محور المقاومة أكثر انسجاما واتحادا اليوم»، مشيرًا إلى أن «الكيان الصهيوني بات أكثر عجزًا وهوانًا، كما أن حُماته بمن فيهم أمريكا أكثر افتضاحا من أي وقت مضى».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضاف كنعاني، في كلمة أمام «المؤتمر الدولي الإعلامي؛ الوحدة الإعلامية لمواجهة الإرهاب» المقام في طهران، أن «عملية طوفان الأقصى صفعة قوية وُجهت للكيان الصهيوني، وتجسيد لإرادة الله في تحقيق مشيئته في إذلال المستكبرين»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء العدوان على أهالي غزة، تتراكم هزائم الكيان الصهيوني وهو يدق بيده أسافين نعشه، إن الكيان الصهيوني هو اليوم بلا شك، أكثر عجزا وهوانا وخيبة من أي وقت آخر لكن الشعب الفلسطيني، بات أقوى وأكثر صلابة وعزيمة».

ونوه أن «النظام الأمريكي هو مجمل هذه الحرب من بدايتها وحتى نهايتها»، مضيفًا: «الكيان الصهيوني انهار فعليا بعد 7 أكتوبر، لكن أمريكا هي التي تدير هذا الكيان المنهار، وتحاول عبثا ترميم هويته».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة هرعت بجميع طاقاتها السياسية والإعلامية والحقوقية والعسكرية لنجدة الكيان الصهيوني؛ لتحول دون انهياره الفعلي»، وفقًا لوصفه.