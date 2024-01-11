موقع عبري: سلاح الجو الإسرائيلي استغرق ساعات لفهم حجم هجوم 7 أكتوبر

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استغرق عدة ساعات لفهم حجم الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف الموقع الإخباري: "لا تزال شهادات جديدة من داخل سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى الثغرات الخطيرة بالجيش في 7 أكتوبر، وحقيقة أن الأمر استغرق عدة ساعات لفهم حجم الهجوم"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "يقول طيارو الاحتياط إنه بمجرد بدء إطلاق الصواريخ الساعة 6: 28، انطلقت طائرتان مقاتلتان من قاعدة حتسريم الجوية، وكإجراء اعتيادي، تلقّى طيارو المقاتلات أمراً بالقيام بدوريات حول منصة الغاز تمار، خوفاً من مهاجمتها بطائرة بدون طيار في نفس وقت الإطلاق".

وبحسب "والا"، أجرى الطيارون "دوريات جوية لمدة ساعة تقريبا، ولم يعرفوا ولو تفصيلاً واحداً عمّا يحدث على الأرض، لأن مركز التحكم التابع للقوات الجوية لم يقم بتحديثهم (تزويدهم بالمعلومات)".

وأوضح الموقع أنه "في وقت لاحق، أصبح من الواضح أن فرقة غزة والقيادة الجنوبية واجهتا أيضاً صعوبة في تكوين صورة كاملة" عن الهجوم.

وأضاف "والا" أنه "بمجرد هبوط الطائرتين المقاتلتين اندهش السرب من اكتشاف التفاصيل، وقال مسئولون آخرون في القوات الجوية إنهم لو فهموا بسرعة حجم الحادث في الجنوب، لقاموا بتنشيط الطائرات المقاتلة للمراقبة في المنطقة، وأحدثوا انفجارات فوق صوتية للترهيب، وأطلقوا النار بمدفع فولكان".

ونقل الموقع العبري عن مصادر في جيش الاحتلال - لم يسمّها - قولها: "كانت هذه مفاجأة استخباراتية كاملة بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي، ولم يُبلغ أحد سلاح الجو من قبل عن حدث غير عادي، واستيقظت القوة بأكملها على كابوس واستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب حجم الحدث".