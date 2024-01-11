صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 23 ألفا و469 شهيدا وأكثر من 59 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفًا و469 شهيدًا، و59 ألفًا و604 مصابين.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، أشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 112 شهيدا و194 إصابة.

وطالبت الجهات الدولية بتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية لمستشفيات غزة بشكل عاجل، والعمل على إحداث تغيير جذري في عملية إخراج الجرحى للعلاج في الخارج.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ97 من الحرب مخلفة شهداء بالعشرات ومئات الجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنية التحتية.