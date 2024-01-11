حبس عامل قتل مدير شركة في الإسكندرية

قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس عامل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على مديره، بسبب خلافات العمل، وإصابته بسلاح أبيض "سكين"، ونتج عن تلك الإصابة، أنه فارق الحياة داخل المستشفى.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليه، وتطورات حالته الصحية والعلاجية حتى فارق الحياة، وأقوال شهود العيان، وتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الحادث "إن وحدت".

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه؛ يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات باستقبال مسؤول عن قاعة مناسبات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر باليد، وجروح متفرقة في الجسم"، وفارق الحياة "في وقت لاحق".

وجاء بتحريات المباحث الأولية، أنه وبسؤال المُصاب "قبل وفاته"، اتهم عامل بذات القاعة بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته؛ وذلك بسبب خلافات العمل بينهما، وعقب ذلك فارق الحياة مُتأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب الخلاف بينهما، وبتطوير مناقشته أرشد عن مكان التخلص من السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في الحادث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.