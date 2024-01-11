حملات لإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بمدينة طور سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة لإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بحي الجبيل، بعد أن فصلت الإنارة في شوارع الحي.

وقال مبروك الغمريني، إنه جرى تشكيل فريق من الفنيين لإجراء الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بحي الجبيل، عقب تلقي مذكرة من رئيس الحي، تفيد بقطع التيار الكهربائي عن شوارع الحي بالكامل؛ لإصلاح الكشافات واستبدال التالف منها، وإجراء صيانة للأعمدة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الخميس، أن العمل استمر على مدار يومين لصيانة أعمدة حي الجبيل، وعادت الإنارة لشوارع الحي، موجها بإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة العمومية بشوارع المدينة، بجانب الاستمرار في شن حملات النظافة اليومية.

وأكد أنه جار رفع المخلفات والرمال بحي الزهور، وتكثيف أعمال النظافة بحي الأمل وحى المنشية وتسوية الشوارع، تحت إشراف أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، والتي تجري بشكل يومي بالتبادل بين كافة أحياء المدينة.

وأشار إلى أن اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتفعيل منظومة النظافة الجديدة لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين ليشعر المواطن بالرضا؛ لذا يجري رفع مئات الأطنان من المخلفات يوميًا بطريقة آمنة وصحية.