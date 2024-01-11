 مستشار ألمانيا يأمل في التوصل لاتفاق سريع في الخلاف حول الأجور بالسكك الحديدية - بوابة الشروق
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مستشار ألمانيا يأمل في التوصل لاتفاق سريع في الخلاف حول الأجور بالسكك الحديدية

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 3:32 م

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أمله في التوصل لنهاية سريعة للخلاف حول الأجور بين نقابة سائقي القطارات بألمانيا (جي دي إل) وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وقال شولتس، اليوم الخميس، خلال افتتاحه لمصنع للقطارات فائقة السرعة (ICE) في مدين كوتبوس بشرق ألمانيا، إن السفر بالقطار يعد في الوقت الراهن مغامرة مثيرة.

وتابع المستشار الألماني: "خالص تحياتي للأشخاص الذين يضربون هنا الآن، أمل أن يتم التوصل قريبا لاتفاق بحيث يمكننا الاعتماد على السكك الحديدية".

يشار إلى أن حركة القطارات متأثرة سلبا بشدة حاليا بسبب الإضراب. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الغد الجمعة الساعة 18.00 (بالتوقيت المحلي) في ألمانيا.

ومن المحتمل أن يكون هناك إضرابات أخرى قريبا على خلفية النزاع ذاته.


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