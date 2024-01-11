الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في دير البلح

استشهد أربعة مسعفين في غارة جوية إسرائيلية على سيارة إسعاف في قطاع غزة يوم الأربعاء، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكتب الهلال الأحمر على منصة إكس، تويتر سابقا، أن المسعفين تعرضوا للقصف أثناء نقل الجرحى في دير البلح في القسم الأوسط من الشريط الساحلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في التقرير.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الأربعاء، أن ما مجموعه 13 شخصا استشهدوا في هجوم على مبنى سكني مجاور لمستشفى الأقصى في دير البلح، بينهم المسعفون الأربعة.

واتهم مكتب حقوق الإنسان إسرائيل بتعريض المدنيين للخطر من خلال حث سكان أجزاء أخرى من قطاع غزة على الفرار إلى دير البلح بينما استمرت الغارات الجوية على المدينة، وفي الأيام الـ 10 الماضية، قتل أكثر من 40 فلسطينيا في أربع هجمات في المنطقة.

وقيدت الهجمات الإسرائيلية بشدة العمل في مستشفى الأقصى في دير البلح، وهو المستشفى الوحيد العامل في الجزء الأوسط من قطاع غزة.

ولجأ آلاف النازحين داخليا إلى المستشفى. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المستشفيات وسيارات الإسعاف "لأغراض إرهابية". وتنفي حماس ذلك.

ووفقا لسلطة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، استشهد أكثر من 23 ألفا و350 شخصا في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

ولا يمكن حاليا التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولكن الأمم المتحدة تقول إن أرقام وزارة الصحة في غزة ذات مصداقية بشكل عام.