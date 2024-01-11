السعودية: مؤتمر التعدين الدولي يشهد توقيع 20 اتفاقية بـ27 مليار ريال

شهد اليوم الأول من النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قدرها 27 مليار ريال.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اشتملت على مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن.

ووفق الوزارة، شهد حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات طرح 33 موقعا للاستكشاف هذا العام، وطرح منافسة أول حزام تعديني بالمنطقة في جبل صايد على مساحة 4000 كيلومتر مربع.

ويشهد المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وينتهي اليوم، مناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، إضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم، وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.