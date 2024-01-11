قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن «إسرائيل تقف اليوم الخميس، متهمة أمام المحكمة العدل الدولية»، لافتًا إلى أن «تل أبيب متهمة أمام كل محاكم العالم، وعلى رأسها الجنائية الدولية».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس: «الأحداث تبرهن على نفسها، ونتمنى أن يكون قرار المحكمة بوقف التقتيل بحق شعبنا فورًا».

واستطرد: «هناك إجراءات بيروقراطية وإدارية سوف تأخذ مجراها وستستغرق وقتًا طويلًا، لكننا نريد قرارًا فوريًا بوقف القتل بحق شعبنا في قطاع غزة».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الصامد شاهد على كل مخططات التهجير منذ عام 1948 و1967، مؤكدًا أنه «لا يريد إلا فلسطين ولا يريد أي مكان آخر».

واختتم: «قد تكون هناك مناطق أحلى من فلسطين بالعالم، لكن هذه أرضنا، وُلدنا عليها وسنبقى أوفياء لها ونناضل حتى تعود حرة كريمة؛ أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين».

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.