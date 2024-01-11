ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر في الإسكندرية

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قال المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر، منوها بأن الأجهزة الرقابية بالمديرية تشديد الرقابة على الأسواق.

فيما شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له، حملات على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير محاضر لمحلات أدوات كهربائية لحيازتهم أدوات كهربائية مجهولة المصدر، وتم مصادرة الأصناف المجهولة.

كما تم الاشتراك مع إدارة تموين وسط، في ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدرها.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.