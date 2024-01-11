رئيس مدينة طور سيناء ينفي ما تداول حول تقطيع وبيع الأراضي بالمدينة

نفى مبروك الغمريني رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ما تداول عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتقطيع بعض المواطنين وبيع الأراضي الواقعة في نطاق المدينة.

وأكد أن الوحدة المحلية تتصدى بكل حسم لأي حالات تعدي على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن الصور المتداولة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخص منطقة حلوان بالقاهرة، وليست مدينة طور سيناء.

وأشار إلى أنه يجري رصد حالات التعدي سواء بـ"البناء، أو الزراعة" على أملاك الدولة عن طريق الصور الفضائية من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية، وإخطار الجهات المعنية للتعامل الفوري معها، وإزالة التعدي في الحال.

وأكد أن حالات التعدي بالمدينة تتمثل في إقامة عشش، أو أسوار، ويجري التعامل الفوري معها، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدم السماح بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، وتشكيل دوريات لرصد حالات التعدي، وسرعة إزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأهاب رئيس المدينة، بعدم التعدي على أملاك الدولة، والتواصل مع مركز العمليات بالوحدة المحلية في حالة رصد أي حلات تعدي.