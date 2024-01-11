 الفصائل الفلسطينية تثمن الموقف المصري الرافض للتهجير - بوابة الشروق
الخميس 11 يناير 2024 5:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الفصائل الفلسطينية تثمن الموقف المصري الرافض للتهجير

وكالات
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 4:34 م

ثمنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، الموقف المصري الرافض لخطط إسرائيل الداعية لتهجير سكان غزة واحتلال محور فيلادلفيا قرب الحدود المصرية الفلسطينية.

وجددت في بيان لها، نشره موقع فضائية «الغد»، التأكيد على موقفها الموحد في عدم إبرام اتفاق أو صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت إن إدارة الشأن الفلسطيني وشئون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي، مشيرة إلى أنها لن تسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت دعمها الجهود المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، مبدية استعدادها للتعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة.

وأكدت أن «عودة النازحين إلى منازلهم في محافظات شمال غزة هو أمر ضروري حدوثه بشكل فوري».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك