الفصائل الفلسطينية تثمن الموقف المصري الرافض للتهجير

ثمنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، الموقف المصري الرافض لخطط إسرائيل الداعية لتهجير سكان غزة واحتلال محور فيلادلفيا قرب الحدود المصرية الفلسطينية.

وجددت في بيان لها، نشره موقع فضائية «الغد»، التأكيد على موقفها الموحد في عدم إبرام اتفاق أو صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت إن إدارة الشأن الفلسطيني وشئون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي، مشيرة إلى أنها لن تسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت دعمها الجهود المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، مبدية استعدادها للتعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة.

وأكدت أن «عودة النازحين إلى منازلهم في محافظات شمال غزة هو أمر ضروري حدوثه بشكل فوري».