أبو الغيط يهنئ المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان لعام 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على تهنئة المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) :" أهنئ المملكة المغربية على انتخابها لرئاسة ‎مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٤.

وأوضح أن نتيجة التصويت تعد اعترافاً دولياً بجهود ‎المغرب المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان.

وتابع: "أثق أن هذا التطور سيخدم القضايا العربية في المجلس".

وانتخب مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة عمر زنيبر، رئيسا له لعام 2024.

وذكر حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس"، أن نتائج الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد لمجلس حقوق الانسان أسفرت عن فوز السفير زنيبر برئاسة المجلس لعام 2024.

وحصد زنيبر 30 صوتا من أصل 47، مقابل 17 لممثل جنوب إفريقيا الدائم في الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، وفق الأمم المتحدة.

وعقب فوز بالمنصب، قال زنيبر: "إنه لشرف للمملكة المغربية ولي شخصيا أن يتم انتخابي رئيسا لهذا المجلس الموقر في دورته الـ 18، وهو منصب يخص إفريقيا"، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف: "أصبح علي الآن واجب العمل على تلبية متطلبات عملنا المشترك التي تعتبر مهمة وجوهرية للغاية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وضمانها على النحو المعترف به عالميا".

وبمجرد انتخابه، أصبحت رئاسة السفير زنيبر سارية لينضم إلى نوابه الذين تم انتخابهم في 8 ديسمبر 2023 ، للعمل في مكتب المجلس في العام الجاري، وفق الموقع.