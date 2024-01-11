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يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعبًا خلال الجولات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل غياب أبرز نجومه محمد صلاح للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتضاعفت أزمات المدير الفني الألماني يورجن كلوب بتعرض الظهير الأيمن الأساسي ترينت ألكسندر أرنولد، للإصابة وتأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع، كما يعاني على مستوى الظهير الأيسر بغياب روبتسون وتسيميكاس للإصابة.

موقف الفريق الحالي

يعيش الريدز أوقاتا مميزة على صعيد الأداء الفني والنتائج، خاصة فيما يتعلق بالمسابقة الأهم «الدوري الإنجليزي الممتاز»، حيث يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا الوصيف.

ويأمل الريدز في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، ومعانقة لقب البريميرليج فضلًا عن حسم البطولات المحلية الأخرى.

تأثير غياب صلاح وأرنولد

يعد الدولي المصري محمد صلاح النجم الأبرز في ليفربول خلال السنوات الأخيرة، وساهم في تسجيل 27 هدفا خلال الموسم الحالي، بتسجيل 18 وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 27 لقاء.

ويتقاسم «مو» صدارة هدافي البريميرليج برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وتظهر صعوبة كبيرة في إيجاد حلول خططية لغياب صلاح نظرًا للفوارق التهديفية مع نجوم الهجوم، مثل ديوجو جوتا الذي يمتلك 9 أهداف، وداروين نونيز وجاكبو أصحاب الـ 8 أهداف، ولويس دياز الذي سجل 6 أهداف في 25 لقاء.

بينما سجل أرنولد هدفين ومرر 9 لعبات حاسمة في 25 لقاء، وهو ما يُظهر جودته الهجومية بالنظر إلى مركزه الخططي «ظهير أيمن».

وسيعول كلوب على صاحب الـ 20 عاما كونور برادلي، أو قلب الدفاع جو جوميز الذي يجيد التحرك نحو الأطراف.