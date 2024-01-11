محافظ أسوان يطالب المسئولين بالعمل بأفكار خارج الصندوق ووضع حلول عاجلة لمشاكل المواطنين

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولي المحافظة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة خارج الصندوق، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية، بحيث نكون جميعاً على قدر المسئولية؛ لكوننا نعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية احتياجاته ومطالبه أولاً بأول.

كما وجه بتحقيق التكاتف والتلاحم والتعاون بين الجهاز التنفيذي بروح الفريق الواحد بعيداً عن التعقيدات الروتينية للوصول إلى مزيد من حجم الإنجازات فى جميع قطاعات العمل العام، وتكريم المتميزين، ومحاسبة المقصرين من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتشديد الرقابة التموينية لتوفير السلع المختلفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع مواجهة أي فساد أو خلل بشكل رادع.

يأتي ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وأكد المحافظ، أن المرحلة الحالية تحتاج لمزيد من تكثيف الجهود، وإسراع وتيرة العمل لمواصلة تحقيق سلسلة النجاحات بالمشروعات المختلفة الجاري العمل فيها، ضمن مبادرة "حياة كريمة " حتى يجني المواطن ثمار هذه الجهود بشكل يلبي مطالبه واحتياجاته وتحسين مستوى معيشيته على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات للإعداد والتجهيز لإنطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير، بحيث يتم إداراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، وهو الذي يتكامل بالتعامل مع أي منشأت حكومية أو عقارات إسكان آيلة للسقوط، وسرعة تنفيذ الإخلال والإزالة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع البؤر الساخنة، ووضع الحلول العاجلة والجذرية للمشاكل المختلفة بعيداً عن أي مسكنات، مكلفاً بأن يتم تحقيق التكامل والتنسيق بين إدارات المرور والمواقف لتغليظ العقوبات على أي مخالفات لخطوط السير المختلفة للتصدي بشكل رادع لأي تكدس أو تزاحم.