المركز الثقافي الكوري يطلق أولى فعالياته السينمائية في عام 2024

أطلق المركز الثقافي الكوري أمس، الموسم الجديد لعروض السينما الكورية "كوريا فليكس" التي تستمر حتى نوفمبر القادم بصفة أسبوعية.

وبدأ العرض السينمائي لفيلم "غروب الشمس في مسقط رأسي" في الساعة الواحدة ظهراً بحضور نحو 25 شخصًا من محبي السينما الكورية.

ورحب مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، بالحضور، معربا عن سعادته بأن تكون عروض السينما الكورية هي باكورة الفعاليات الثقافية للمركز في العام الحالي، وقال إن عروض الأفلام الكورية توفر للجمهور المصري نافذة مهمة للتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الكورية بشكل عام.

وقال مدير المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه تم اختيار الأفلام التي سيجرى عرضها على مدار العام الحالي، بحيث تغطي مختلف الأذواق والاهتمامات السينمائية من دراما وأكشن ورومانسية.

وتدور أحداث فيلم "غروب الشمس في مسقط رأسي" حول قصة شاب لديه شغف كبير بغناء الراب رغم فشله للمرة السابعة في اختبارات الأداء، وفي غمرة أحزانه يتلقى مكالمة تجبره على العودة إلى مسقط رأسه الذي حاول نسيانه، حيث يواجه العديد من الأحداث غير المتوقعة.

وفي نهاية العرض، تم عقد لقاء مفتوح للتعرف على آراء الحضور وتلبية اهتماماتهم ورغباتهم بخصوص العروض القادمة.

ومن المقرر عرض الأفلام الكورية كل أربعاء بدءا من الساعة الواحدة ظهراً، ويتيح المركز للراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم من هنا.

ومن المقرر عرض فيلم "رومانس" يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري.