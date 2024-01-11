أوكرانيا تدرج سلسلة مطاعم صب واي الأمريكية على قائمة رعاة الحرب الروسية

أدرجت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية سلسلة المطاعم الأمريكية "صب واي"، إلى قائمة الشركات الراعية للحرب الروسية الأوكرانية قائلة، إن السلسلة التي تدير أكثر من 500 مطعم في روسيا تساعد في دعم الاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد القول "صب واي"، أضيفت إلى قائمة الشركات العاملة في روسيا ومنها بيبسي كو وفيليب موريس إنترناشونال، وبركتور أند جامبل.

وأضافت الهيئة، أن صب واي تروج لأنشطتها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية، وتقوم بتوصيل وجباتها عبر محرك البحث الروسي على الإنترنت ياندكس.

وتواجه شركة ياندكس المسجلة في هولندا لضغوط مشددة في كل من روسيا وخارجها بسبب أنشطتها الروسية.

وقالت الهيئة الأوكرانية "لم تعلن صب واي أي خفض لعملياتها في روسيا منذ بدء الحرب"، لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، مضيفة أن الشركة مازالت تجمع مقابل استغلال علامتها التجارية من أنشطتها في روسيا.

وتسعى أوكرانيا للضغط على الشركات الدولية التي مازالت تعمل في روسيا بعد الحرب، من خلال نشر قائمة "رعاة الحرب" التي تصدرها الهيئة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد، رغم أن هذه القائمة ليس لها تأثير مباشر خارج إجراءات العقوبات الغربية على روسيا.