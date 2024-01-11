رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء: المتطوعون سر نجاح الاستجابة لاحتياجات قطاع غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وجهاتها الأمنية، تبذل جهودًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن «إيصال واستقبال المساعدات يتم عبر 3 محاور؛ مطار العريش، وميناء عريش البري وأنفاق تحيا مصر، وعدد من المؤسسات والدول الشريكة».

وأشار إلى أن «الجمعية استطاعت يوم 8 أكتوبر بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني أول دفعة من المساعدات»، موضحًا أنها أدخلت أول قافلة مكونة من 20 شاحنة للقطاع المحاصر، خلال قمة القاهرة للسلام.

وذكر أن شباب الجمعية، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، يقدمون للأشقاء الفلسطينيين الجرحى والمصابين، جميع أوجه الدعم النفسي والاجتماعي، حتى وصولهم إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن «محافظة شمال سيناء تقدم كل التسهيلات لإقامة المرافقين في أماكن يتوفر بها الغذاء والمستلزمات الشخصية والاجتماعية والصحية وغيرها».

وأوضح أن «الجرحى والمصابين والمرافقين أعربوا عن شكرهم العميق لكل المؤسسات المصرية، خاصة شباب الهلال الأحمر، على الدور الذي يقدمونه من أجل تذليل كل المعوقات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم».

وأكد أن «المتطوعين سر النجاح بالنسبة للاستجابة في قطاع غزة»، مضيفًا: «منذ 7 أكتوبر وحتى الآن عملوا أكثر من 124 ألف ساعة متواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة».