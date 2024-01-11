محكمة في ميانمار تحكم على مخرجة سينمائية بارزة بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب

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قضت محكمة في ميانمار، بالسجن مدى الحياة على مخرجة الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز شين دايوي.

وقال أحد أفراد الأسرة ووسائل إعلام محلية، إن محكمة يسيطر عليها المجلس العسكري أدانت المرأة البالغة من العمر 50 عاما بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب في البلاد أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "إيراوادي" المحلية، أنه تم توجيه تهمة تمويل الإرهاب والتحريض عليه لشين دايوي، التي كان قد جرى احتجازها في يانجون (رانجون سابقا) عندما ذهبت لاستلام طائرة مسيرة للتصوير في 15 أكتوبر الماضي.

وقال شقيقها الأصغر مينت تو، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنها مجرد مخرجة أفلام بارزة وفنانة جديرة بالاحترام، إن قضاء هذا الحكم المؤبد ليس عدلا بالنسبة لها لأنها تقوم فقط بصناعة الأفلام.

وفازت شين دايوي، بالعديد من الجوائز عن فيلمها الوثائقي "ناو آي ام ثيرتين" أو "الآن أصبحت في الثالثة عشرة من عمري" عام 2013.

ويحكي الفيلم قصة مراهقة من وسط ميانمار تم حرمانها من الحصول على التعليم بسبب فقر أسرتها.

وفاز الفيلم بجوائز في مهرجان كوتا كينابالو السينمائي الدولي ومهرجان واتان السينمائي في ميانمار في عام 2014.

وأخرجت دايوي ما مجموعه أكثر من 15 فيلما وثائقيا قصيرا تم عرضها في مهرجانات سينمائية دولية.

ومنذ الانقلاب في فبراير 2021، قام المجلس العسكري بقمع جميع المعارضين والمنتقدين بوحشية، حيث صدرت بحقهم اعتقالات تعسفية وأحكام بالسجن لمدد طويلة.

وتقبع رئيسة الحكومة السابقة المخلوعة أونج سان سوتشي في السجن أيضا.

ووفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية، لقي 4307 أشخاص على الأقل حتفهم، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب.