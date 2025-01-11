النيابة تصرح بدفن طالبين دهسهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بملوي

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قررت النيابة العامة بمركز ملوي، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما مزلقان مركز ملوي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طالبين نتيجة دهسهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما المزلقان.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة وفاة الطالبين: (ر. ك. م. ع) وهما مقيمان بقرية أبو قلته، مركز ملوي.

نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ملوي التخصصي، فيما أمرت النيابة باستدعاء مفتش الصحة لتقديم تقرير حول أسباب الوفاة ومعاينة الجثتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول الحادث وملابساته وسماع أقوال شهود العيان، كما قررت تسليم الجثتين لذويهما بعد التصريح بالدفن.