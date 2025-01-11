متحدث الصحة: تنفيذ 755 زيارة مفاجئة بالمستشفيات الحكومية والخاصة في 17 محافظة

• استكمال المرور الميداني المفاجئ على المستشفيات في 10 محافظات خلال الفترة المقبلة

• فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية تمتلك صلاحيات اتخاذ قرارات فورية لتصحيح الأوضاع

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوازرة الصحة والسكان إن عدد الزيارات المفاجئة التي نفذتها فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية شملت 755 زيارة للمنشآت الصحية، شملت 112 مستشفى تابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات الـ17 التي شملتها حملات المرور والتفتيش، و115 وحدة رعاية أساسية، و6 مخازن للأدوية والمستلزمات، و111 مستشفى خاصة، و73 مركزا طبيا خاصا، و144 عيادة خاصة، 89 معملا خاصا، و4 مستشفيات ومعاهد تعليمية، و36 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و15 مستشفى و30 عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية.

وكشف عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، عن خطة الوزارة لمراقبة المستشفيات والوحدات الصحية وذلك من خلال المسح الشامل في المحافظات لتحسين الخدمات الصحية، حيث بدأت الصحة الخطة في المحافظات في 22 يوليو 2024 والتي تستمر حتى الآن، من خلال فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية التي يترأسها الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفعالة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.



وأكد أن فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، تتكون من جميع القطاعات التنفيذية المعنية، وتتضمن الخطة، 4 أقسام للمرور، وهي المرور على المستشفيات، ويتكون فريق المرور من أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وقطاع الطب العلاجي، والإدارة الهندسية، وإدارة مكافحة العدوى، والإدارة العامة للجودة (سابقًا)، وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإرسال تقرير المرور يتضمن الإجراءات الفورية المتخذة والإجراءات التي تتطلب متابعة، ليتم إرساله إلى مديريات الشئون الصحية والقطاع العلاجي للمتابعة.



وتابع أن القسم الثاني يتضمن المرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ويتكون فريق المرور علي هذا القسم من أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية، وقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والإدارة الهندسية، وإدارة مكافحة العدوى، والإدارة العامة للجودة (سابقًا)، ويتم أيضا إرسال تقارير توضح الإجراءات الفورية والإجراءات التي تتطلب متابعة إلى مديريات الشئون الصحية وقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة.



وأشار إلى أن القسم الثالث يتضمن المرور على المنشآت الصحية الخاصة، ويتم المرور بواسطة إدارة العلاج الحر، التي تقوم باتخاذ إجراءات فورية ومتابعة الوضع بصورة دقيقة.



وأوضح أن القسم الرابع يشمل المرور على المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وتشمل هذه الزيارات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ويتم المرور بمعرفة كل جهة بفريق متكامل، على أن تقوم كل جهة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الموصى بها.



وكشف عبدالغفار أن عدد المنشآت الصحية التي تم المرور عليها في الفترة من 22 يوليو 2024 وحتى 5 يناير 2025 تم تغطية 17 محافظة علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ضمت 6 محافظات وهي، سوهاج، قنا ، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم.



واستكمل عبدالغفار أن المرحلة الثانية للمرور علي المنشىت الصحية شملت 5 محافظات وهي، البحر الأحمر، دمياط، البحيرة، السويس، الاسماعيلية، كما شملت المرحلة الثالة 6 محافظات وهي الاسكندرية، مطروح، المنوفية، الشرقية، الجيزة، القليوبية.



وأكد عبداالغفار أن فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية لها صلاحيات في إتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع في زياراتها المفاجئة، ومن أمثلة ذلك ، في وحدة أم خنان بمحافظة الجيزة، تم التأكد من عمل جهاز التراسونيك وإعادة دخوله الخدمة، حيث كان الجهاز موجود بالوحدة كتبرع ولكنه لم يستغل ولم يتم تفعيله.



وتابع عبدالغفار أنه خلال زيارة فرق الحوكمة لمستشفي الجمهورية العام بالإسكندرية فوجئوا بغلق وحدة الحروق وتوقفها عن العمل، ووجود وحدة رعاية السكتة الداغية بسعة 4 أسرة فقط، فتم التواصل الفوري مع رئيس قطاع العلاج لتفعيل وحدة لرعاية السكتة الدماغية بالإسكندرية.



وأوضح عبدالغفار أن من أبرز قرارات فرق المرور قيامها بتفعيل 8 أسرة رعاية مركزة من أصل 16 سرير غير مفعلين بمحفاظة قنا، وكذلك تشغيل 4 أسرة رعاية مركزة بمستشفي مغاغة، وتوفير 12 حضانة ومستلزماتها بمستشفي صدر قنا، وقيام فرق المرور أيضا باتخاذ قرار بالدفع بـ4 سيارات لعيادات متنقلة خلال تعطل مستشفى جرجا العام لحين انتهاء التطوير.



ولفت إلى أن المحافظات المتبقية لاستكمال خطة المسح الشامل تشمل، القاهرة، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، الأقصر، أسوان، بورسعيد.



وأوضح آلية المتابعة والتقييم بالنسبة للمنشآت التابعة لمديريات الشئون الصحية، يجري تنفيذ التوصيات وفقا للتقارير بما تم رصده وما تم اتخاذه من إجراءات فورية، وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإرسال التقرير للجهات المعنية، ويتضمن الإجراءات التي تم تنفيذها وجارٍ استكمالها، واستقبال الردود، ويتم التحقق من صحة الإجراءات خلال المرور الدوري لفرق المراجعة الداخلية والحوكمة، ورفع تقرير للسلطة المختصة في حال عدم الالتزام.



وأشار إلى أن المنشآت التابعة للهيئات والجهات تتم آلية المتابعة لها من خلال إدراجها في الخطة السنوية لأعمال المراجعة لإعادة التقييم، وبالنسبة المنشآت الخاصة، يتم متابعتها من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية.



وقال إن الزيارات الميدانية المفاجئة تعزز جودة الخدمات الصحية، وتلعب دورًا محوريًا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات.



ولفت عبدالغفار إلى أن الزيارات الميدانية توفر فرصة للمسؤولين لتقييم الوضع بشكل مباشر، مما يسهل التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، كما تكشف هذه الزيارات عن المشكلات التي قد لا تظهر خلال الزيارات المجدولة، مثل نقص الموارد والمشكلات الإدارية.

وأضاف أن الزيارات المفاجئة تعزز ثقافة الشفافية والمسؤولية داخل المستشفيات، مما يدفع العاملين للالتزام بمعايير الجودة العالية، مما يحفز الموظفين على تحسين أدائهم والالتزام بالإجراءات، وهي أيضا فرصة للتواصل مع العاملين والمرضى، مما يساعد على جمع الآراء حول الخدمات الطبية واحتياجاتهم.