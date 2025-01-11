يقام بقاعة المكتبة فى الثانية عشرة من ظهر غدا الأحد، ندوة جديدة لمناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ.. الشهود المحترفون فى السبعينيات" للكاتبة والباحثة الدكتورة أمل الجمل، يناقشها الكاتبان والناقدان كمال رمزى وسيد محمود، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف.

الكتاب الصادر عن دار المرايا، يدرس ملامح النقد فى السبعينيات من خلال تلقى النقاد لسينما نجيب محفوظ، وأبرز أبناء هذا الجيل، الذى أصبح معظمهم من عمالقة النقد المصرى بعد ذلك.

يذكر أن الكاتبة والباحثة أمل الجمل، قد سبق أن صدر لها أربعة عشر كتابًا فى النقد السينمائي والأدبى، وأغلبها فى مجال الدراسات المقارنة، وقد حصدت جائزة النقد من اتحاد الكتاب عن كتابها "السينما العابرة للنوع.. حدود التوصيف والوصف"، وحصلت -كذلك- على جائزة عبد الحى أديب للسيناريو من مهرجان الإسكندرية عن سيناريو "الشبكة".