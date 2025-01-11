رئيس البورصة: نفتقر الطروحات الحكومية القوية ولا نستطيع منافسة الأسواق العربية بدونها

قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إننا نفتقر إلى الطروحات الحكومية القوية التي تساهم في تنشيط سوق المال.

جاء ذلك خلال مؤتمر الرسالة الإعلامية للبورصة المصرية الذي عقد اليوم، السبت، بالإسماعيلية.

وتابع الشيخ أن الحكومة عندما طرحت حصتها في عدد من الشركات كانت النتيجة هي شطب الشركات من البورصة. ضاربا المثال بشركتي "الدخيلة" و"بكين" موضحا أن الحكومة عندنا طرحت حصصها في هذه الشركات، زاد نصيب المستثمر الاستراتيجي إلى أكثر من 20% فاضطر إلى تقديم عرض شراء إجباري وشطب الشركة في النهاية.

وأشار إلى أنه من المفترض أن طرح الحصص الحكومية في الشركات لسوق المال يكون إيجابيا على السوق ولكن يحدث عكس ذلك.

وتابع: أتمنى أن الحصص الحكومية في 10 شركات المستهدف طرحها في 2024 تؤثر إيجابيا على سوق المال.

‎كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الاربعاء الماضي عن نية الحكومة الإعلان عن شركات جديدة لطرحها للقطاع الخاص خلال العام الحالى، بالإضافة إلى الشركات العشر التى جرى الإعلان عنها فى وقت سابق.

‎وأعلنت الحكومة عن طرح 10 شركات فى 2025 منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة هى وطنية للبترول وتشل أوت وسايلوفودز وصافى للمياه.